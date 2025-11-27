NASA oppdager lyn på Mars for første gang

HQ

NASAs rover Perseverance har oppdaget små elektriske utladninger i Mars-atmosfæren, noe som er det første dokumenterte beviset av denne typen på den røde planeten.

Signalene ble fanget opp gjennom lyd- og elektromagnetiske opptak fra SuperCam-instrumentet i Jezero-krateret, der roveren har vært i drift siden 2021.

Forståelse av klimaet på Mars

Forskerne analyserte 28 timer med mikrofonopptak og identifiserte 55 utladninger i løpet av to år på Mars, ofte knyttet til forbipasserende støvtåker og støvstormfronter.

Disse gnistene, som bare er noen få millimeter lange, ser ut til å være forårsaket av friksjon mellom bittesmå støvkorn i Mars' tørre, turbulente miljø. Oppdagelsen kan endre forståelsen av Marsklimaet, støvtransport og potensielle risikoer for fremtidige robot- og menneskeoppdrag.