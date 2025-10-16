NASCAR 25 har potensial til å bli det beste NASCAR-spillet noensinne

NASCAR-spill har blitt sendt rundt mellom forskjellige utviklere i flere tiår, og i noen år har ingen engang blitt utgitt, til tross for at det regnes som verdens tredje største motorsport (etter bare F1 og MotoGP). Og for å gjøre vondt verre, har veldig, veldig få av spillene som har blitt utgitt vært spesielt gode.

Men ... i år er det kanskje på tide at det endrer seg, for fra og med 2023 har iRacing Studios nå rettighetene til alle lisensene. Dette har ført til store forhåpninger om et spill som yter rettferdighet til denne intenst konkurransedyktige og presisjonsdrevne motorsporten. Ikke mindre enn fire disipliner er inkludert (NASCAR Cup Series, Xfinity Series, CRAFTSMAN Truck Series og ARCA Menards Series), alle med autentiske førere.

NASCAR 25 er nå lansert til PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og som seg hør og bør til en premiere, er det ledsaget av en lanseringstrailer. Denne inneholder også en spesiell gjesteopptreden av Dale Earnhardt Jr, og som vanlig kan du sjekke den ut nedenfor.

Hvis du foretrekker å spille på PC, vil det også være tilgjengelig for PC 11. november.