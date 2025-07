NASCAR-fører suspendert for å ha krasjet inn i rival

HQ

Austin Hill, NASCAR-fører for Richard Childress Racing-teamet, ble suspendert i ett løp etter det som så ut til å være en forsettlig påkjørsel på en annen bil, Aric Almirola, som endte i en stor krasj for begge førerne. Heldigvis ble ingen skadet, og resten av førerne klarte å unnslippe vraket.

Utestengelsen betyr at han går glipp av løpet på Iowa Speedway 3. august. Mange NASCAR-fans på sosiale medier ber imidlertid om en strengere straff for Hill, ettersom handlingene hans var hensynsløse og kunne ha resultert i en alvorlig ulykke for Almirola eller andre førere.

Sannheten er at ifølge Motorsport vil det å miste et løp sterkt påvirke Hills sjanser til å vinne mesterskapet, for tiden tredje i den generelle klassifiseringen. I henhold til de nye reglene for 2025, vil det å gå glipp av et løp på grunn av en suspensjon føre til tap av alle sluttspillpoeng, nåværende og fremtidige, så han vil miste alle sine 21 poeng og starte etter sesongen med null poeng.

Men noen mener at det fortsatt ikke er hardt nok. Faktisk er det noen som sjekker slow motion-videoer som viser Hills hender (i hvite hansker) som tydelig styrer rattet. Almirola sa at han ikke var i tvil om at det var med vilje, og at det var en av de hardeste krasjene han har hatt i NASCAR. Hill sa at det ikke var med vilje, men teamet hans avviste å anke straffen.