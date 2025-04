Nasjonal Samling samler seg bak Le Pen etter rettslig tilbakeslag

HQ

Siste nytt om Frankrike . Nasjonal Samlings ledelse samlet seg i Paris søndag for å protestere mot Marine Le Pens nylige domfellelse, og kalte det et politisk motivert angrep. Du kan lese mer om dommen her.

Flere tusen tilhengere samlet seg utenfor Invalides-kuppelen for å vise sitt engasjement for Le Pens sak, til tross for den pågående rettssaken. Le Pen, som har vært utestengt fra offentlige verv i fem år, understreket sin motstand mot det hun kalte et urettferdig system.

Selv om demonstrasjonen demonstrerte en urokkelig lojalitet til Le Pen, klarte ikke partiet å presentere en konkret strategi for det kommende presidentvalget i 2027, men valgte i stedet å vente og se, med håp om en mulig seier i en eventuell ankesak.