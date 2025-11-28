Nasjonalgardist dør etter skyting i Washington DC

HQ

Trump kunngjorde fredag at det 20 år gamle medlemmet av West Virginia National Guard, Sarah Beckstrom, er død etter å ha blitt skutt i nærheten av Det hvite hus tidligere denne uken. Stabssersjant Andrew Wolfe, 24 år, er fortsatt i kritisk tilstand. Begge hadde vært utplassert i Washington siden august.

Myndighetene har identifisert den mistenkte som Rahmanullah Lakanwal, en afghansk statsborger som kom til USA i 2021 under Operation Allies Welcome, evakuerings- og gjenbosettingsprogrammet som ble lansert etter USAs tilbaketrekning fra Afghanistan. Tjenestemenn sa at han tidligere hadde jobbet med amerikanske styrker i Kandahar før det forholdet tok slutt.

Rahmanullah Lakanwal står tiltalt for blant annet overfall med drapsforsett mens han var bevæpnet, og besittelse av skytevåpen under en voldelig forbrytelse. Etterforskerne har beslaglagt flere elektroniske enheter og behandler saken som en potensiell terrorhandling. Etter angrepet beordret Trump-administrasjonen ytterligere 500 medlemmer av nasjonalgarden til Washington og ba om en full gjennomgang av afghanske flyktninger som ble tatt inn under 2021-programmet.