Nasjonalistisk kandidat sikrer seg det polske presidentvervet og utfordrer EU-vennlig agenda

HQ

Siste nytt om Polen . Vi vet nå at Polen har valgt Karol Nawrocki til landets neste president (med 50,89 % av stemmene), noe som markerer en dreining mot nasjonalistisk politikk og et tilbakeslag for landets pro-europeiske regjering.

Selv om han tiltrer med begrenset direkte makt, forventes det at han vil bruke presidentens vetorett til å stanse viktige liberale reformer som støttes av statsminister Donald Tusk. Seieren hans har allerede høstet ros fra andre konservative ledere i regionen og vakt bekymring i Brussel.