Natasha Jonas mot Lauren Price er overskriften på et boksekort kun for kvinner i London denne fredagen Neste fredag vender boksingen tilbake til Rotal Albert Hall i London, med et boksekort kun for kvinner.

HQ Fredag 7. mars, på kvelden før den internasjonale kvinnedagen, arrangeres det et stort boksekort kun for kvinner i Royal Albert Hall. Hovedkampen blir også en helbritisk kamp mellom en veteran, 40 år gamle Natasha Jonas, innehaver av WBC- og IBF-verdensmesterskapet i weltervekt, og en verdensmester og gullmedaljevinner fra Tokyo, innehaver av WBA-mesterskapet, men fortsatt i starten av sin profesjonelle karriere, 30 år gamle Lauren Price. Vinneren av kampen er klar for kampen om det ubestridte weltervektsmesterskapet, mot enten Mikaela Mayer eller Sandy Ryan. Lauren Price har som mål å bli "en av de største kvinnelige bokserne noensinne, ikke bare i Storbritannia, men i hele verden", men Jones føler, til tross for sin alder, fortsatt "en sult og et ønske og en motivasjon som brenner inni meg" og ønsker å bli husket som "jenta som aldri ga opp, jenta som kom dit til slutt". Det etterlengtede boksekortet inneholder også fire andre kamper, der det andre høydepunktet er Caroline Dubois, WBC-verdensmester i lettvekt, mot sørkoreanske Bo Mi Re Shin. Det blir også en kamp mellom den olympiske bronsevinneren Karris Artingstall og amatøren Raven Chapman om den britiske tittelen i fjærvekt.

Natasha Jonas mot Lauren Price



Caroline Dubois mot Bo Mi Re Shin



Karriss Artingstall mot Raven Chapman



Chloe Watson mot Jasmina Zapotoczna



Cindy Ngamba mot Kirstie Bavington



Francessca Hennessy mot Carla Camila Campos Gonzales

Kampen mellom Natasha Jonas og Lauren Price sendes på Sky Sports og DAZN, med start kl. 19:00 GMT (20:00 CET), og hovedkampen er ventet rundt kl. 22:00 GMT (23:00 CET).