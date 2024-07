Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen og Carrie Coon spiller hovedrollene som fraseparerte søstre i Netflix' His Three Daughters

Med jevne mellomrom bestemmer Netflix seg for å samle en samling talentfulle filmskapere og skuespillere for å skape et lovende drama som er langt fra strømmetjenestens vanlige, forglemmelige actiontilbud.

Den neste på denne listen er Azazel Jacobs' His Three Daughters, en film som dreier seg om tre søstre som har kommet fra hverandre, og som kommer sammen igjen for å ta seg av sin syke far. Søstrene spilles av Natasha Lyonne fra Russian Doll, Scarlet Witch selveste Elizabeth Olsen, og Carrie Coon fra Ghostbusters.

His Three Daughters Filmen har premiere på Netflix 20. september, men kommer til noen få utvalgte kinoer for en begrenset kinopremiere fra 6. september, uten tvil for at filmen skal kunne diskuteres i prisdiskusjoner senere.

Sjekk ut traileren for His Three Daughters nedenfor.