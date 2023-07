Nathan Fillion, Isabela Merced og Edi Gathegi slutter seg til Superman: Legacy

HQ

James Gunn er kjent for å være en svært effektiv regissør, og Superman: Legacy ser ut til å være et godt eksempel på det. Det er bare to uker siden vi fikk vite hvem som blir nye Clark Kent og Lois Lane, men han har også vært svært opptatt med å caste andre deler av filmen.

Vanity Fair har fått æren av å kunngjøre at Nathan Fillion skal spille Guy Gardners Green Lantern, mens Isabela Merced har fått rollen som Hawkgirl og Edi Gathegi skal spille Mister Terrific i Superman: Legacy.

Dette betyr, ikke overraskende, at Fillion ikke kommer tilbake som T.D.K. i det nye DCU etter å ha hatt en kort opptreden i Gunns The Suicide Squad. Det betyr også at enda en skuespiller føyer seg til listen over skuespillere som flytter fra Marvel til DC, for Edi Gathegi spilte Darwin i X-Men: First Class i 2011.