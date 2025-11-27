Nations League-finalene for kvinner: datoer, tider og hvordan du ser Spania mot Tyskland, Frankrike mot Sverige

HQ

Endelig er finalen i den andre utgaven av Women's Nations League her: I motsetning til herrenes turnering, blir det en finale med to kamper i årets siste landslagspause. Spania, som vant den første utgaven i februar 2024, møter Tyskland i kampen om gullet, mens Frankrike og Sverige kjemper om bronsen.

Dette er tidene for kampene i Women's Nations League fredag 28. november og tirsdag 2. desember, og hvordan du kan se dem :

Nations League-finalen for kvinner:



Tyskland mot Spania (1. kamp): 28. november, 20:30 CET, 19:30 GMT - Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern



Spania mot Tyskland (returoppgjør): 2. desember, 18:30 CET, 17:30 GMT - Estadio Metropolitano, Madrid



Kamp om tredjeplassen



Frankrike mot Sverige (1. omgang): 28. november, 21:10 CET, 20:10 GMT - Stade Auguste-Delaune, Reims



Sverige mot Frankrike (2. omgang): 2. desember, 19:00 CET, 18:00 GMT - Stockholm Arena, Stockholm



Hvordan se Nations League for kvinner

Turneringen sendes på de offentlige kanalene i de respektive landene. ZDF viser den i Tyskland, RTVE i Spania, France TV i Frankrike og SVT Play i Sverige.

UEFA har ikke annonsert noen internasjonale kringkastere utenfor de fire deltakerlandene, noe som har frustrert fansen, som også har klaget på det merkelige formatet med en finale med to kamper, noe som føles gammeldags nå. Hva synes du om formatet, og kommer du til å se finalen i Women's Nations League?