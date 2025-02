Nations League-tabellen for kvinner etter kamp 1-2: Kun det beste laget går til semifinalen Tabellen i Women's Nations League etter de to første kampdagene, inkludert en seier av England over Spania.

HQ Women's Nations League har fullført det første gruppespillet. Den andre utgaven av denne UEFA-konkurransen, der alle europeiske nasjoner konkurrerer i tre divisjoner (Liga A, Liga B og Liga C), har allerede etterlatt seg spennende kamper, inkludert en omkamp fra VM-finalen i 2023 mellom England og Spania, og England vant den forrige gang. Det blir ytterligere fire kamper i april og mai, før semifinalene og finalene spilles i november og desember 2025. I League A er det kun de beste lagene i hver gruppe som går videre til semifinalene (ingen kvartfinaler), noe som gjør dette gruppespillet mye mer spennende. Slik ser tabellen i Women's Nations League for liga A ut etter de to første kampdagene: Tabell for Nations League for kvinner Gruppe A1

Tyskland - 4 poeng (1D,1W)

Nederland - 4 poeng (1D,1W)

Østerrike - 3 poeng (1W,1L)

Skottland - 0 poeng (2L)

Gruppe A2

Frankrike - 6 poeng (2W)

Norge - 3 poeng (1L,1W)

Island - 1 poeng (1D,1L)

Sveits - 1 poeng (1D,1L)

Gruppe A3

Portugal - 4 poeng (1D,1W)

England - 4 poeng (1D,1W)

Spania - 3 poeng (1W, 1L)

Belgia - 0 poeng (2L)

Gruppe A4

Sverige - 4 poeng (1W,1D)

Danmark - 4 poeng (1L,1W)

Italia - 4 poeng (1W,1L)

Wales - 4 poeng (1L,1D)