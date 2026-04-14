NATO-allierte nekter å delta i Trumps Iran-blokade, noe som øker splittelsen

NATO-allierte, deriblant Storbritannia og Frankrike, har nektet å delta i Trumps blokade av iranske havner, noe som øker splittelsen innad i alliansen etter hvert som spenningen i Gulfen eskalerer.

Til tross for Trumps påstand om at flere land ville støtte operasjonen, gjorde europeiske ledere det klart at de ikke ville bli trukket inn i konflikten. Den britiske statsministeren Keir Starmer sa at Storbritannia ikke ville "bli dratt inn i krigen", mens Frankrike også avviste å involvere seg.

I stedet foreslo Frankrikes president Emmanuel Macron et multinasjonalt, defensivt oppdrag for å gjenopprette sikker navigasjon i Hormuzstredet når fiendtlighetene tar slutt.

USAs blokade ble iverksatt etter mislykkede samtaler med Iran, og Trump advarte om at alle iranske fartøy som nærmet seg stredet, ville bli "eliminert". NATO-medlemmene prioriterer imidlertid diplomatiske løsninger og sikkerhetsinnsats etter en konflikt fremfor direkte militær deltakelse.