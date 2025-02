NATO: Ingen fredsforhandlinger om Ukraina uten Ukraina

HQ

Mens diskusjonene om Ukrainas fremtid intensiveres, understreket NATOs generalsekretær Mark Rutte nødvendigheten av å holde Ukraina i sentrum for eventuelle forhandlinger, og insisterte på at ingen avgjørelser bør tas uten at Ukraina involveres fullt ut.

I en tale i forkant av et forsvarsministermøte i Brussel understreket Rutte at enhver avtale må sikre langsiktig stabilitet for å forhindre ytterligere aggresjon. I mellomtiden er bekymringene over manglende forsvarsproduksjon fortsatt et presserende tema for alliansen, og Rutte erkjente at NATO ikke produserer nok militært utstyr til å møte de økende truslene.

Dette er i tråd med Storbritannias forsvarsminister John Healeys uttalelse om at det ikke kan bli fredssamtaler om Ukraina uten Ukrainas medvirkning. Diskusjonen kommer samtidig som Trump hadde en samtale med Putin om mulige veier til fred, og umiddelbart etter hadde Trump også en samtale med Zelenskij. Foreløpig gjenstår det å se hvor stor stemme Ukraina vil ha i fredssamtalene.