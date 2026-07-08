NATO-landene kunngjør nytt rakettprosjekt på 37 milliarder pund

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Vi visste at det ville bli kunngjort store våpenavtaler som en del av NATO-forumet i Ankara, Tyrkia, men nå begynner vi å se hvordan disse ser ut.

Ifølge BBC News er det avslørt at 12 NATO-land, inkludert Storbritannia, skal gå sammen om å finansiere et missilprosjekt på 37 milliarder pund over det neste tiåret, med sikte på at våpenet skal bidra til forsvaret av Europa.

Prosjektet går under navnet «Deep Precision Strike» og skal være et missilsystem som kan treffe mål rundt 200 miles unna med enorm presisjon, med potensial for å nå en total rekkevidde på 1 250 miles. Det forventes at missilsystemet vil være klart for utplassering på 2030-tallet, men mer informasjon vil trolig bli gitt senere i ettermiddag, når den andre og siste dagen av NATO-forumet finner sted.