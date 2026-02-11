NATO lanserer oppdraget "Arctic Sentry" for å styrke det militære nærværet i nordområdene

HQ

NATO har lansert et nytt oppdrag, kalt Arctic Sentry, for å styrke og koordinere sitt militære nærvær i Arktis, kunngjorde alliansen onsdag. Operasjonen skal føre tilsyn med økte allierte utplasseringer og øvelser i regionen, inkludert Danmarks "Arctic Endurance"-øvelser på Grønland.

Planleggingen av oppdraget begynte etter samtaler mellom USAs president Donald Trump og NATOs generalsekretær Mark Rutte i forrige måned, da spenningen rundt Grønland økte. Trump hadde fornyet kravet om at USA skulle overta det danske territoriet, noe som førte til diplomatiske spenninger innad i alliansen. Etter diskusjoner ble NATO enige om å ta en større rolle i den arktiske sikkerheten, mens Danmark, USA og Grønland fortsetter separate samtaler.

Storbritannia har bekreftet at deres styrker vil bidra til oppdraget, og den britisk-ledede Joint Expeditionary Force forbereder en større militær øvelse i nordområdene senere i år. Øvelsen, som skal finne sted i september, vil sette inn hundrevis av personell på Island, i de danske sundene og i Norge, med deltakelse fra blant annet Danmark, Finland, Sverige, de baltiske statene, Nederland, Norge og Storbritannia...