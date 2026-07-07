NATO-lederne skal i dag under et forum offentliggjøre våpenavtaler verdt titalls milliarder dollar

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Verden begynner gradvis å ruste opp igjen, med økende forsvarsutgifter, noe som til en viss grad kan tilskrives aggressive tiltak og oppfordringer fra mange av verdens største og mektigste land, inkludert USA.

I den siste tiden har USAs president Donald Trump presset Europa og NATO-landene til å bruke mer på forsvar og øke investeringene i våpen og moderne teknologi, noe som nå blir fulgt opp av de ulike NATO-lederne.

I dag, 7. juli, er mange av NATO-lederne samlet i Ankara i Tyrkia for et forum som dreier seg om forsvarsutgifter, og det forventes at avtaler verdt titalls milliarder dollar vil bli kunngjort.

Selv om mange av avtalene vil bli offentliggjort i løpet av de kommende timene, forventes det ifølge Reuters at NATO vil kunngjøre planer om å erstatte sin aldrende flåte av AWACS-overvåkningsfly, bygget i USA, med et svensk alternativ fra Saab kjent som GlobalEye. På samme måte skal Nederland angivelig avsløre en avtale verdt 3 milliarder euro som inkluderer et partnerskap med Belgia om luftforsvar og et tilsvarende samarbeid med Storbritannia om marinefartøy.

Alt dette kommer etter at Storbritannia nylig kunngjorde en stor investering på 15 milliarder pund i forsvarsutgifter. På NATO-forumet vil også Trump delta som en del av et toppmøte, hvor det ikke forventes noen konfrontasjon mellom USA og Spania etter at sistnevnte har uttalt at forsvarsutgifter ikke lenger er en prioritet.