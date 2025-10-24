NATO sender spanske jagerfly etter at russiske militærfly har krenket Litauens luftrom

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at to russiske militærfly krysset inn i litauisk luftrom fra Kaliningrad under det som så ut til å være en tankingsøvelse. Det litauiske forsvaret forklarte i en uttalelse at et SU-30 jagerfly og et IL-78 tankfly kom inn i litauisk luftrom fra Kaliningrad rundt kl. 18.00 lokal tid. Det russiske flyet fløy over litauisk territorium i omtrent 18 sekunder og kom inn i landet omtrent 700 meter. Spanske Eurofighter Typhoon-fly fra NATOs baltiske luftpoliti ble sendt ut og patruljerer området, opplyser militæret i en uttalelse. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!

I mellomtiden uttalte Litauens president Gitanas Nausėda på X: "Jeg fordømmer på det sterkeste den krenkelsen av litauisk luftrom som nylig ble utført av et russisk jagerfly og transportfly fra Kaliningrad-regionen. Vi må reagere på dette."