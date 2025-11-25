NATO sender ut jagerfly etter det hittil dypeste droneinnbruddet i Romania (mer enn 100 km inn i landet)

HQ

Romania sendte ut jagerfly tidlig tirsdag etter at droner hadde brutt seg inn i luftrommet nær den ukrainske grensen, har forsvarsdepartementet bekreftet. Myndighetene sa at en drone kort beveget seg dypere inn i landet før den snudde.

To tyske Eurofightere som opererte under NATOs luftovervåkingsoppdrag, ble først sendt ut for å spore en drone over Tulcea fylke, som senere fløy inn i Ukraina igjen. Et separat radarvarsel utløste oppskyting av to rumenske F-16-fly etter at en annen drone hadde krysset inn i Galati fylke og beveget seg innover i landet mot Vrancea, som ikke deler grense med Ukraina og ligger mer enn 100 km innover i landet.

Romania, et EU- og NATO-medlem med en 650 km lang grense mot Ukraina, har opplevd gjentatte droneangrep og nedfall av vrakrester etter at Russland trappet opp angrepene på ukrainske havner langs Donau. Lovgivningen tillater rumenske styrker å skyte ned droner i fredstid hvis liv eller eiendom er i fare, men denne muligheten har ikke blitt brukt så langt.

Hendelsen kommer samtidig som europeiske tjenestemenn uttrykker forsiktig optimisme etter helgens samtaler om USAs reviderte fredsforslag for Ukraina. Lederne sier at diskusjonene tok opp flere av bekymringene som ble tatt opp av Kyiv og EU-regjeringene, samtidig som de bemerket at store spørsmål gjenstår.