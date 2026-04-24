NATO sier at det ikke er mulig for USA å suspendere Spania etter at en intern e-post foreslo det

Donald Trump har både konsekvent kritisert NATO, og også medlemsland som har nektet å delta i eller tolererer USAs militære aksjoner i Iran. Særlig Spania har vært direkte imot, og nylig ble det i en e-post som sirkulerte i Pentagon antydet at USA kunne komme til å forsøke å utvise Spania fra NATO.

Men det ser ikke ut til å ha noe juridisk grunnlag, det har en NATO-tjenestemann bekreftet overfor BBC.

Mer spesifikt uttalte tjenestemannen at grunntraktaten "ikke inneholder noen bestemmelse om suspensjon av NATO-medlemskap eller utvisning", noe som betyr at USA ikke har noe juridisk grunnlag for å kreve utvisning av andre NATO-medlemmer, uavhengig av deres holdning til militære aksjoner i Iran.

Spania har vært en av de mer kritiske røstene til Trumps krig, og har for eksempel nektet å la USA bruke spanske flybaser på sitt territorium til angrep på Iran, slik som marinestasjonen Rota og Morón Air Base.

Når det gjelder e-posten fra Pentagon, sa Pedro Sánchez dette til journalister:

"Vi arbeider ikke basert på e-poster. Vi arbeider med offisielle dokumenter og offisielle standpunkter, i dette tilfellet fra USAs regjering. Spania samarbeider fullt ut med sine allierte, men alltid innenfor rammen av folkeretten."