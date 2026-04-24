NATO sier at det ikke er mulig for USA å suspendere Spania etter at en intern e-post foreslo det
Spanias Pedro Sánchez sier at de "samarbeider med sine allierte, men alltid innenfor rammene av internasjonal lov".
Donald Trump har både konsekvent kritisert NATO, og også medlemsland som har nektet å delta i eller tolererer USAs militære aksjoner i Iran. Særlig Spania har vært direkte imot, og nylig ble det i en e-post som sirkulerte i Pentagon antydet at USA kunne komme til å forsøke å utvise Spania fra NATO.
Men det ser ikke ut til å ha noe juridisk grunnlag, det har en NATO-tjenestemann bekreftet overfor BBC.
Mer spesifikt uttalte tjenestemannen at grunntraktaten "ikke inneholder noen bestemmelse om suspensjon av NATO-medlemskap eller utvisning", noe som betyr at USA ikke har noe juridisk grunnlag for å kreve utvisning av andre NATO-medlemmer, uavhengig av deres holdning til militære aksjoner i Iran.
Spania har vært en av de mer kritiske røstene til Trumps krig, og har for eksempel nektet å la USA bruke spanske flybaser på sitt territorium til angrep på Iran, slik som marinestasjonen Rota og Morón Air Base.
Når det gjelder e-posten fra Pentagon, sa Pedro Sánchez dette til journalister:
"Vi arbeider ikke basert på e-poster. Vi arbeider med offisielle dokumenter og offisielle standpunkter, i dette tilfellet fra USAs regjering. Spania samarbeider fullt ut med sine allierte, men alltid innenfor rammen av folkeretten."