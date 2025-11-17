NATO slår alarm: Russland har ferdigstilt det atomdrevne Burevestnik-missilet

HQ

NATO-tjenestemenn slår alarm etter at Russland angivelig har fullført utviklingen av det atomdrevne Burevestnik-cruisemissilet, et system som vestlig etterretning anser som en stor utfordring for allianseforsvaret.

Missilet, som i NATO er kjent som SSC-X-9 Skyfall, beskrives som svært manøvrerbart, mobilt og i stand til å bevege seg i mer enn 900 km/t. Moskva bekreftet vellykkede tester tidligere denne måneden.

Ifølge en hemmeligstemplet NATO-vurdering (via Euronews) gir missilets innebygde atomreaktor det en teoretisk ubegrenset rekkevidde, noe som gjør det i stand til å fly i lange perioder, endre retning under flyging og nærme seg mål fra områder med minimal overvåking.

Den samme rapporten fremhever også bekymringene rundt Russlands nyere SS-X-28 Oreshnik mellomdistansemissil, som vestlige eksperter mener kan ha en rekkevidde på opptil 5 500 kilometer og som kan utplasseres med ulike typer stridshoder, inkludert atomstridshoder.

Hviterussland forventes å ta systemet i bruk i desember, noe Minsk ser på som et svar på Vestens handlinger. Til tross for advarslene er ikke alle spesialister overbevist om at Burevestnik er et strategisk gjennombrudd, som du kan se i innlegget nedenfor.