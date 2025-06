HQ

Siste nytt om USA og Spania . NATO-lederne er klare til å godkjenne et betydelig høyere mål for forsvarsutgifter under toppmøtet i Haag, i håp om å få solid støtte fra USAs president Donald Trump.

"Spania truer med å avspore NATO-toppmøtet. Spanias motstand mot Donald Trumps krav om at de allierte skal øke sine forsvarsutgifter til 5 % av BNP, risikerer å forstyrre et NATO-toppmøte som står høyt på spill, og som har som mål å blidgjøre USAs president."

Den foreslåtte økningen er et svar på mangeårige krav fra USAs president Donald Trump og økende sikkerhetsfrykt i Europa. Selv om alle allierte formelt har gått med på planen, har Spania uttrykt sin motvilje og hevdet at lavere investeringer fortsatt oppfyller NATO-forpliktelsene.

Washington Dc, USA, 4. mai 2025: President Trump vender tilbake til Det hvite hus og snakker til pressen etter å ha tilbrakt helgen i Mar-a-lago. // Shutterstock

Trump på sannhetens sosiale // Shutterstock