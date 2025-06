NATO tar Spania ut av bildet

HQ

Siste nytt om USA og Spania . Et bilde sier mer enn tusen ord. Og det siste bildet fra NATO-toppmøtet i Haag kunne ikke bevist det tydeligere. Spanias statsminister Pedro Sánchez, isolert i utkanten av gruppebildet.



"Spania truer med å avspore NATO-toppmøtet. Spanias motstand mot Donald Trumps krav om at allierte skal øke sine forsvarsutgifter til 5 % av BNP, risikerer å forstyrre et viktig NATO-toppmøte som har som mål å blidgjøre USAs president", skrev Trump på Truth Social.

Sánchez takket også de allierte for å vise "respekt for Spanias suverenitet". "Jeg håper at vi på morgendagens møte i Det europeiske råd i Brussel vil snakke mindre om prosentandeler av BNP og mer om felles produksjon, felles innkjøp og interoperabilitet", la han til.

Den foreslåtte økningen er et svar på mangeårige krav fra president Donald Trump og økende sikkerhetsfrykt i Europa. Selv om alle allierte formelt har gått med på planen, har Spania uttrykt sin motvilje og hevdet at lavere investeringer fortsatt oppfyller NATO-forpliktelsene.