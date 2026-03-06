NATO trapper opp missilforsvaret etter iransk angrep på Tyrkia

HQ

NATO kunngjorde torsdag at alliansen har økt sin ballistiske missilforsvarsberedskap etter at et iransk missil rettet mot Tyrkia ble avskjært. Oberst Martin O'Donnell sa på sosiale medier at den økte beredskapen vil bli opprettholdt inntil Teherans " kontinuerlige, vilkårlige angrep i hele regionen" avtar. NATOs missilforsvarssystemer oppdaget og ødela den innkommende trusselen i løpet av få minutter, og beskyttet både land- og sjøbaserte ressurser.

Avskjæringen viste NATOs evne til å reagere raskt, ifølge O'Donnell, som fortalte at på under ti minutter bekreftet tjenestemedlemmer missilets bane, varslet relevante forsvarssystemer og avfyrte en avskjæringsraket som nøytraliserte trusselen. Den raske aksjonen demonstrerte koordinering på tvers av alliansen uten å utløse en større eskalering.

NATOs generalsekretær Mark Rutte presiserte at alliansen ikke har til hensikt å påberope seg artikkel 5 på grunn av hendelsen, noe som signaliserer forsiktighet i frykt for at den pågående konflikten mellom USA og Iran kan vikle alliansen inn i mer omfattende fiendtligheter. Beslutningen fokuserer på avskrekking og beskyttelse, samtidig som man unngår en formell militær eskalering...

Som oberst Martin O'Donnell uttaler på sosiale medier:

Jeg kan bekrefte at i går, i tillegg til NATOs vellykkede avskjæring av et ballistisk missil fra Iran som var rettet mot Tyrkia, som landet var det første til å kunngjøre, økte NATO sin ballistiske missilforsvarsposisjon i hele alliansen.

Denne umiddelbare handlingen ble iverksatt av sjefen for NATOs luftkommando, som videre anbefalte at NATOs ballistiske missilforsvarsberedskap forblir på dette forhøyede nivået inntil trusselen fra Irans fortsatte vilkårlige angrep i hele regionen avtar.

Den øverstkommanderende for de allierte i Europa sluttet seg til denne anbefalingen, og saken ble i dag diskutert under et møte i Det nordatlantiske råd, der de allierte uttrykte sin sterke og enstemmige støtte til dette fornuftige tiltaket.

I tillegg takket de allierte for den umiddelbare og potensielt livreddende responsen fra den øverstkommanderende for de allierte i Europa og det øverste hovedkvarteret for de allierte maktene i Europa, og fordømte nok en gang Irans angrep på Türkiye.

Selv om jeg ikke kan gå i detaljer om denne holdningsendringen av operative sikkerhetsgrunner, gir justeringen den øverstkommanderende for de allierte i Europa nøyaktig det han trenger for å forsvare Alliansen basert på den nåværende trusselen, og forsvare den vil han gjøre!

Som verden var vitne til i går, utførte NATO sine prosedyrer for forsvar av ballistiske missiler på en perfekt måte. På mindre enn ti minutter identifiserte NATOs medlemmer en trussel mot allierte, et ballistisk missil, bekreftet missilets bane, varslet land- og sjøbaserte missilforsvarssystemer og avfyrte en avskjæringsrakett for å nedkjempe trusselen og beskytte vårt territorium og vårt folk. Det er ekte styrke!