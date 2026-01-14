Trump: NATO ville vært "langt mer formidabelt og effektivt" med USAs kontroll over Grønland

HQ

USAs president Donald Trump har igjen insistert på at Grønland bør komme under USAs kontroll, og sier at NATO ville bli "langt mer formidabelt og effektivt" hvis det arktiske territoriet var på amerikanske hender.

I et innlegg på sosiale medier onsdag sa Trump at alt annet enn at Grønland var "i USAs hender" var "uakseptabelt", og fremstilte saken som et spørsmål om nasjonal sikkerhet og alliansesikkerhet.

"USA trenger Grønland av hensyn til nasjonal sikkerhet. Det er avgjørende for Golden Dome, som vi bygger", skrev Trump, og la til at NATO "bør lede an" i arbeidet med å sikre territoriet.

Kommentarene kommer bare timer før Danmarks og Grønlands utenriksministre skal møte USAs visepresident JD Vance i Det hvite hus, etter flere uker med eskalerende retorikk fra Trump om Grønlands fremtid.