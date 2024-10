Natus Vincere kronet til mester i IEM Rio 2024

HQ

I går ble den siste Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 turneringen for 2024 avsluttet, da 16 av de beste lagene fra hele verden strømmet til Rio de Janeiro for å kjempe om en del av en premiepott på 250,000 XNUMX dollar. Nå som turneringen er over, kan vi se hvem som gikk til topps og vant IEM Rio 2024.

Etter en ganske dominerende forestilling gjennom hele arrangementet, Natus Vincere kom ut på topp etter å ha beseiret Mouz i den store finalen på en 3-1 måte. Dette resultatet ser Natus Vincere på vei hjem med $ 100,000 av de totale premiepengene og sikrer også en direkte invitasjon til IEM Katowice 2025, det neste IEM-arrangementet som er planlagt.

Etter at denne turneringen er over, blir det neste store profesjonelle CS2-arrangementet BLAST Premier: World Final 2024, som arrangeres mellom 30. oktober og 3. november i Singapore.