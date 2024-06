Natus Vincere signerer en ny Clash of Clans -spiller

HQ

Natus Vincere har kunngjort at de har utvidet sin Clash of Clans vaktliste med signering av et femte og siste medlem. Bli med slike som Gaku "GAKU" Mukai, Yuya "Klaus" Ogata, Kazuma "Kazuma" Yoshida og Keiyu "STARs" Kanehara ", det tidligere medlemmet av Chasmac Gaming EA og Early Attax "Yatta" blir med i den ukrainske esportsorganisasjonen.

Dette helt japanske laget vil se etter å konkurrere så snart neste måned på juni-kvalifiseringen for Clash of Clans World Championship 2024, hvor laget vil se etter å lande en av plassene på det fremste arrangementet.

Dette vil være den siste signeringen for NAVIs Clash of Clans -team.