Naughty Dog avslører Intergalactic: The Heretic Prophet

Geoff Keighley visste at han hadde et skikkelig gullkorn på lur da den siste spillavsløringen ble gjort i nattens The Game Awards. Det har gått 11 år siden Naughty Dog ga oss et spill i et helt nytt univers med The Last of Us, men det neste de gir oss blir noe virkelig annerledes.

For Intergalactic: The Heretic Prophet er en ny franchise fra den legendariske utvikleren, og tar oss med til stjernene. Når Naighty Dog lager sitt første sci-fi-spill (Jak and Daxter er vel noe lignende, men du forstår hva jeg mener) blir vi satt i skoene til dusørjegeren Jordan A. Mun som har forvillet seg til en planet ingen har klart å forlate på over 600 år.

Utover det lover kennelen at studioet som vanlig har ekstremt høye ambisjoner når det gjelder både historie og gameplay, men nærmere detaljer om dette skal først avsløres et godt stykke ut i 2025.