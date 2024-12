Naughty Dog avslører Intergalactic: The Heretic Prophet, en ny franchise på The Game Awards

Som den siste verdenspremieren på The Game Awards i år avduket Geoff Keighley et prosjekt Naughty Dog har jobbet med i årevis i hemmelighet. Intergalactic: The Heretic Prophet er en ny franchise fra den legendariske utvikleren, som tar oss med til stjernene.

Vi spiller som en dusørjeger i spillet, som for tiden jakter på Kumail Nanjiani etter traileren å dømme. Vi ser ikke for mye action, men får i stedet en god mengde verdensbygging, som viser et univers som ser ut til å være sterkt inspirert av animeverk fra 80- og 90-tallet.

Traileren nedenfor er også full av in-engine-opptak, som viser hvor visuelt imponerende dette spillet kan være når Naughty Dog er klar for utgivelsen.