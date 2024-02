Naughty Dog bekrefter The Last of Us 3

HQ

Det er over et år siden noen hevdet at Naughty Dog allerede hadde begynt å jobbe med The Last of Us: Part III, så det var ikke overraskende da samme person fikk enda mer oppmerksomhet etter å ha påstått at prosjektet allerede var så langt inne i produksjonen at store motion-capture-økter hadde startet i fjor sommer. Vel, det er helt feil.

For flere av utviklerne i Naughty Dog tullet ikke da de sa at dokumentaren Grounded II: Making The Last of Us Part II ville skape overskrifter før premieren for noen timer siden. De mente ikke bare det at studioet hadde lovet å kvitte seg med crunch-kulturen, at Laura Bailey delte enda mer informasjon om dødstruslene sine eller at The Last of Us: Part II startet som et open world-spill inspirert av Bloodborne. Det de definitivt visste ville få mest oppmerksomhet var de siste to minuttene av dokumentaren, som avsluttes med at Neil Druckmann bekrefter at The Last of Us: Part III kommer til å skje. Han avkrefter så godt som blankt de nevnte ryktene om at spillet er langt inne i utviklingen, for vi får vite at han foreløpig bare har et konsept og en idé om hvordan de tre spillene skal henge sammen. Her er hele uttalelsen hans:

"Jeg gjorde et annet intervju der noen spurte meg om The Last of Us og om det ville komme flere historier eller noe. Og jeg nevnte at vi har skrevet en historie som finner sted etter The Last of Us 2 med Tommy i hovedrollen, og jeg håper at vi en dag får laget den. Overskriftene i bransjen lød: "Naughty Dog har skissert The Last of Us: Part III", og det er faktisk feil. Det var alltid en liten historie. Det var aldri et helt spill.

På den tiden hadde vi høyere prioriteringer hos Naughty Dog: å fikse pipelinen vår, å fikse problemer med balansen mellom jobb og privatliv. Ut fra den situasjonen vi befant oss i ville jeg ikke prioritere denne historien, så den ble lagt på hylla. Og jeg tror fortsatt at den en dag vil se dagens lys. Jeg vet ikke om det blir et spill eller en serie. TBD.

Det første spillet hadde et så rent konsept, som den betingelsesløse kjærligheten en forelder føler for barnet sitt. I det andre landet vi på en idé om jakten på rettferdighet for enhver pris. Rettferdighet for dem du elsker, følte vi at "her har vi et rent konsept og en rød tråd fra det første spillet, om kjærlighet". Hvis vi aldri får gjøre det igjen, er dette en fin avslutning. Siste bit av eplet, historien er ferdig.

Det fine med å jobbe hos Naughty Dog er at vi ikke trenger å gjøre det. Det er alltid sånn at vi gjerne vil ha et nytt Last of Us, men hvis dere føler at dere brenner for noe annet, støtter vi det andre. Det er en veldig privilegert posisjon å være i. Jeg tar aldri det for gitt. Jeg har bare tenkt "finnes det et konsept der?". Og i mange år har jeg ikke klart å finne det konseptet. Men i det siste har det endret seg. Jeg har ikke en historie, men jeg har et konsept som for meg er like spennende som 1, like spennende som 2. Det er en egen greie, men har likevel en rød tråd gjennom alle tre. Så det føles som om det nok er ett kapittel til i denne historien."

Naughty Dog jobber allerede med minst to andre prosjekter, så Druckmann får det til å høres ut som om The Last of Us: Part III kan bli et PlayStation 6-spill, men det vil tiden vise. Uansett anbefaler jeg på det sterkeste å se dokumentaren nedenfor, da den gir et interessant innblikk i utviklingen av The Last of Us: Part II, lekkasjen, crunchkulturen og mye mer.