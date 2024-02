Naughty Dog håper på å eliminere Crunch-kulturen

HQ

Crunch var moteordet i spillbransjen for et par år siden. Da vi hørte om Rockstar-ansatte som sov ved skrivebordet, og andre studioutviklere som jobbet dusinvis av overtidstimer uten rettferdig kompensasjon, var det tydelig at noe måtte endres.

I den nye dokumentarfilmen fra Naughty Dog forteller noen av de ledende utviklerne hvordan de ikke vil at krisen skal påvirke studioet i fremtiden. "Vi har nå som mål for Naughty Dog å eliminere crunch", sier Neil Druckmann.

<em>"Når vi ansetter folk, forteller vi dem at vi har rykte på oss for å være et studio som knaser, og det er noe vi ikke vil ha. Og det er noe vi ikke kommer til å gjøre lenger", sier kvalitetssikringsleder Patrick Goss.

Å informere nyansatte om at de bør unngå crunch, samt å gå over til en mer hybrid/ekstern arbeidsordning har bidratt til å forebygge problemet, men det vil nok fortsatt ta en stund før crunch er borte for godt.