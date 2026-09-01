Naughty Dog har fullført en «ambisiøs» filmopptak for Intergalactic: The Heretic Prophet

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Naughty Dog har gitt oss en offisiell oppdatering om det etterlengtede Intergalactic: The Heretic Prophet. Etter at spillet ble avslørt med en imponerende filmtrailer under The Game Awards 2024, har vi ikke sett eller hørt mye om det. Naughty Dog har imidlertid nå bekreftet at de har tatt et stort skritt fremover, ettersom filmopptakene til spillet er fullført.

Kunngjøringen ble gjort på sosiale medier, med et bilde av stjernen Tati Gabrielle stående i full mocap-utstyr med en rekvisittpistol i hånden. Naughty Dog omtaler innspillingen som «svært ambisiøs», noe som trolig betyr at de prøvde ut ting de ikke hadde gjort før i lignende innspillinger. Vi vil kunne bekrefte hva det betyr «når tiden er inne», ifølge innlegget. Forhåpentligvis er det ikke så lenge til.

Når vil tiden være inne? Vel, det er vanskelig å si, men vi kan ikke forestille oss at det vil bli altfor stort fokus på Naughty Dogs neste PS5-eksklusive spill før Sony har markedsført og lansert de kommende spillene Marvel’s Wolverine og God of War: Laufey på ordentlig vis. Wolverine kommer i september, men Laufey kommer ikke før neste år, noe som betyr at våren 2027 sannsynligvis er et trygt bud på når Sony kan rette oppmerksomheten mot en ny eksklusiv tittel. Når det er sagt, er det fortsatt noen store begivenheter igjen før 2026 er over, og « Intergalactic: The Heretic Prophet kan lett bli hovedattraksjonen på dem.