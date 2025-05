Naughty Dog jobber med et nytt spill i tillegg til Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Under The Game Awards i desember annonserte Naughty Dog sitt neste actioneventyr Intergalactic: The Heretic Prophet. Det ble vist med en tidlig trailer, som ikke fikk helt den gode mottakelsen fra visse deler av fanbasen som studioet kanskje hadde vært vant til.

Men de som hadde håpet at de i stedet ville lage en oppfølger til en av sine klassikere, trenger ikke å bli altfor skuffet. Studioets sjef Neil Druckmann har nå annonsert via podcasten Press X To Continue at de også jobber med et nytt spill:

"Det jobbes med et annet spill hos Naughty Dog, og jeg har mer en produsentrolle og får være mentor og se på dette andre teamet, gi tilbakemeldinger og være som en leder i rommet."

Ifølge det vanligvis pålitelige Insider Gaming er det sannsynligvis ikke et nytt The Last of Us, men muligens et Uncharted. Shaun Escayg, som tidligere har jobbet med begge disse spillseriene, er ansvarlig for dette fortsatt hemmelige prosjektet.

Det er snart åtte år siden forrige Uncharted, nemlig Uncharted: The Lost Legacy, og det har gått rykter om et nytt eventyr med Nathan Drakes datter Cassie Drake i hovedrollen. Vi antar at vi ikke er de eneste som synes det høres spennende ut, ikke sant?