Naughty Dog-medgrunnlegger sier det var "riktig" å selge til Sony

Mens studiooppkjøp har blitt mer og mer vanlig de siste årene, har Naughty Dog vært under Sony-banneret i godt over to tiår nå, og har levert mange flotte titler til PlayStation-konsoller som Uncharted-spillene, The Last of Us og oppfølgeren, samt det kommende Intergalactic: The Heretic Prophet.

Andrew Gavin, medstifteren av Naughty Dog, forlot riktignok studioet i 2004, men han var en stor del av salget til Sony. I et innlegg på LinkedIn (via Gameranx) forklarte Gavin beslutningsprosessen bak salget til Sony, og hvordan det var "riktig avgjørelse".

"Da vi startet Naughty Dog på 1980-tallet, var utgiftene til spillutvikling overkommelige. Vi startet opp alt, og overskuddet fra ett spill gikk inn i det neste", skrev han. "I 2004 hadde kostnadene for AAA-spill som Jak 3 steget til 45-50 millioner dollar - og de har steget siden den gang. Men i 2000 finansierte vi fortsatt alle prosjekter selv, og det var et enormt stressmoment å skulle finansiere disse økende budsjettene på egenhånd."

Gavin ønsket ikke å gi utgiverne for mye innflytelse, og bestemte seg derfor for å selge til Sony. "Å selge til Sony handlet ikke bare om å sikre en økonomisk fremtid for Naughty Dog. Det handlet om å gi studioet ressurser til å fortsette å lage de beste spillene som er mulig, uten å bli knust av skyhøye kostnader og en lammende frykt for at ett eneste feilsteg skulle ødelegge alt."

Selv i store selskaper som Sony kan enorme budsjetter føre til at utviklere går på trynet. Marvel's Spider-Man 2 var et av de dyreste spillene studioet har gitt ut, og det ble lagt mye press på studioet for å få pengene tilbake. Og så er det den åpenbare døde hesten Concord, som forårsaket Firewalk Studios alt for tidlige død. Så selv om det på begynnelsen av 2000-tallet var riktig å selge til en massiv plattformeier, garanterer ikke engang slike gigantiske selskaper at du får en ny sjanse med et stort AAA-budsjett i 2025 og utover.