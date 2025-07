Naughty Dog oppdaterer The Last of Us Part II Remastered ved å legge til en ny spillmodus gratis

HQ

Du vet kanskje ikke dette, men det er en montasje av The Godfather-trilogien med alle scenene i kronologisk rekkefølge. Dette betyr at for The Godfather Epic (som er navnet på denne versjonen, av Coppola selv) starter det hele med begravelsen til Vito Andolinis far, senere kjent som Vito Corleone.

Hva har dette med saken å gjøre? Vel, som med den nye Chronological Game Mode som Sony og Naughty Dog nettopp har lagt til for The Last of Us Part II Remastered, med en kronologisk montasje forstår du (og føler) veldig annerledes med historien om spillet og spesielt av de to hovedpersonene, Abby og Ellie.

Jonathan Dornbush, Editorial Content Manager hos Naughty Dog, forklarer at "gjennom den nye kronologiske modusen tror vi at spillerne vil få enda dypere innsikt i fortellingen i del II. Spillerne vil for eksempel kunne se hvordan det at Ellie får en gitar, fører til at hun lærer seg å spille, mens reisen gjennom Seattle vil vise de fascinerende parallellene mellom Ellies og Abbys kryssende reiser. Du får se hvor tett de kommer på hverandre, hvordan handlingene deres påvirker hverandre og mye mer."

I tillegg inkluderer oppdateringen også nye trofeer og muligheten til å låse opp nye eksklusive skins av brødrene Joel og Tommy utkledd som Nathan og Sam Drake.

Studioet ønsket å dele denne gratis oppdateringen nå for å feire studioets 40-årige historie, og vi mistenker at den nylige avslutningen av seriens andre sesong på HBO Max også kan være en katalysator. Det er tilgjengelig på PS5 og PC, via Epic Games Store og Steam.