Naughty Dog trenger en pause fra The Last of Us.

Jeg elsker Naughty Dog som utvikler. Dette talentfulle og tradisjonsrike studioet har gitt verden utallige flotte opplevelser og eventyr opp gjennom årene. Det være seg Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us, denne utvikleren har i praksis vært gullstandarden for spillutvikling i lang tid. De siste årene har imidlertid vært litt skuffende for Naughty Dog, spør du meg. Helt siden The Last of Us: Part II i 2020 har vi fått en remastered Uncharted-samling, en remake av The Last of Us og en remaster av oppfølgeren. Det har vært et tydelig fokus på tidligere innhold, og selv om det tidligere innholdet er av utmerket kvalitet, har denne utvikleren føltes stagnerende en stund.

Jeg synes Naughty Dog er et godt eksempel på hvor lite bærekraftig AAA-utvikling har blitt. Dette studioet er (i likhet med BioWare, CD Projekt Red, Bethesda, listen er lang) på vei mot å lage et nytt spill omtrent hvert sjette år, et spill som koster hundrevis av millioner dollar å utvikle og krever millioner av solgte eksemplarer for å gå i null. Med tanke på at det virker som om The Last of Us: Part III fortsatt er milevis unna, og etter kanselleringen av The Last of Us: Factions (et spill jeg også mener det ville vært fundamentalt feil å bruke Naughty Dog sine talenter og ressurser på ved å gjøre dem til en live service-utvikler), er det uklart hva studioets neste spill blir. På grunn av dette må Naughty Dog finne andre måter å generere inntekter på mellom de store tentpole-lanseringene, og derfor får vi kostnadseffektive spill, eller rettere sagt oppgraderinger, som The Last of Us: Part II Remastered.

Grunnen til at jeg tar opp dette, er at jeg mener det er på tide at Naughty Dog, og andre utviklere som passer inn i dette bildet, endrer strategi. Selv om et komplekst 30-timers AAA-eventyr er en fryd å spille seg gjennom, tar disse spillene for lang tid å lage og koster altfor mye penger. Så hvorfor ikke dykke ned i IP-skatten igjen, eller balansere innholdsproduksjonen med mindre prosjekter som kan plasseres innimellom? Insomniac er et godt eksempel på hvordan dette kan se ut, ettersom denne fantastiske utvikleren har produsert Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart og Marvel's Spider-Man 2, alt i løpet av den tiden Naughty Dog har debutert TLOU: Part II og tre remakes/remasters. Åh, og vi vet at Insomniac har til hensikt å lansere Marvel's Wolverine relativt snart, og etter ryktene å dømme har de også planlagt en Venom -spinoff, samtidig som de har andre prosjekter på gang også, hvorav mange sannsynligvis vil se dagens lys lenge før den neste nye Naughty Dog -tittelen.

Selv om jeg ikke skal påstå at noe av det Insomniac har skapt de siste fire årene er på samme nivå som TLOU: Part II, har det de har skapt føltes friskt og morsomt. Insomniac er et godt eksempel på hvordan man kan bruke mindre satsinger til å underholde fansen mellom de store lanseringene, og jeg tror det er dette Naughty Dog bør utforske. Hvorfor ikke prøve seg på et eventyr i Miles Morales-størrelse som foregår i verdenen til Uncharted? Kanskje en retur til Jak and Daxter kunne være en interessant idé for å konkurrere med Ratchet & Clank? Hvorfor ikke prøve å samarbeide med andre PlayStation-studioer om spinoff-prosjekter, eller til og med utforske Marvel -verdenen med et interessant, mer konsentrert eventyr som kan åpne dørene for flere prosjekter senere.

Poenget er at selv om jeg elsker en stor Naughty Dog -tittel, mister jeg stadig interessen for utvikleren, for akkurat nå er det egentlig bare en The Last of Us innholdsfabrikk, en fabrikk som bare ser ut til å levere oppdaterte versjoner av tidligere produkter. For øyeblikket minner Naughty Dog meg om regissøren Quentin Tarantino, som lager svært få og sjeldne filmer, om enn på et svært høyt nivå. Forskjellen er at Tarantino er én mann, mens Naughty Dog er et selskap som omsetter for flere hundre millioner dollar. Så jeg skulle gjerne sett flere lanseringer, eller mindre opplevelser som er mindre risikable. Når alt kommer til alt, er det ikke noe press på at en spinoff eller et familieplattformspill skal bli det neste kritiske mesterverket, i motsetning til de høydene vi alle forventer at The Last of Us: Part III skal nå.

Du vil kanskje si at det å ha flere titler i produksjon samtidig er for mye for Naughty Dog, men dette studioet er bekreftet til å være minst like stort som Insomniac målt i antall ansatte, og sannsynligvis enda større med tanke på dets suksessrike historie. Og i tillegg har Naughty Dog jobbet med flere prosjekter samtidig i årevis, men prosjektene har bare vært ganske forutsigbare eller for mye et tegn i tiden. Denne utvikleren har laget live-tjenesten Factions i årevis, samtidig som de har bygget om TLOU fra grunnen av for nyinnspillingen. Naughty Dog har kapasitet til å håndtere flere prosjekter samtidig, men det virker bare ikke som om de er villige til å vokse utover det vi kjenner til studioet i det siste.

Jeg har brukt Insomniac som eksempel flere ganger, men FromSoftware er et annet godt referansepunkt, for selv om denne japanske utvikleren har en tendens til å lage action-RPG-er, er spillene de lager unike og svært forskjellige på mange måter. Ingen sammenligner Elden Ring med Sekiro: Shadows Die Twice og Armored Core VI: Fires of Rubicon fordi de er så ulike, og likevel har alle disse tre spillene (hvorav to vant Game of the Year) debutert siden 2019, ett år før TLOU: Part II.

Jeg prøver ikke å gjøre Naughty Dog til skamme, men for en utvikler som mange anser som en av de største gjennom tidene, er det ingen tvil om at de har havnet i en bakevje. Naughty Dog har et potensial som er ulikt mange andre selskaper i denne bransjen, og likevel får vi bare se talentene deres én eller kanskje to ganger i løpet av et tiår, og det betyr stort sett noe i forhold til The Last of Us. Det må finnes en mer effektiv og kostnadseffektiv måte å holde fansen underholdt på, for vi kan ikke fortsette å vente i over seks år på en ny innsprøytning av blod, og herregud, vi trenger noe annet som foregår utenfor TLOU-verdenen. Og misforstå meg rett, denne tankegangen om en ny strategi gjelder også for Bethesda Game Studios, CD Projekt Red, BioWare og alle de andre store AAA-studioene som har en tendens til å satse på mega-utgivelser som forventes å holde utvikleren flytende til neste store prosjekt lanseres seks eller sju år senere. Det må finnes en bedre måte å drive på.