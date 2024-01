Naughty Dog-utvikler erter på seg "stressende" roguelike-modus i The Last of Us: Part II Remastered

HQ

The Last of Us: Part II Remastered kommer ut om bare et par uker, og bortsett fra litt oppdatert grafikk og kommentarer om tapte nivåer, er roguelike-modusen No Return en av de viktigste snakkisene i remasteren.

Nylig ble det offentliggjort en trailer som viser litt gameplay fra modusen. Del Walker, senior character artist hos Naughty Dog, kommenterte filmen på Twitter/X og sa at spillmodusen kommer til å bli stressende.

For å være ærlig er det ofte stressende nok å spille The Last of Us eller oppfølgeren, og pulsen går i været hver gang jeg hører en klikker i nærheten, så jeg kan tenke meg at jeg kommer til å trenge å legge meg ned etter noen runder med No Return.