Naughty Dogs Intergalactic henter inspirasjon fra anime-klassikere til et ambisiøst sci-fi-eventyr

På The Game Awards 2024 avduket Naughty Dog sitt etterlengtede nye prosjekt, Intergalactic: The Heretic Prophet. Dette originale sci-fi-eposet utspiller seg i et alternativt univers med avanserte romferder, en spennende avveksling fra den postapokalyptiske verdenen i The Last of Us. Avsløringen ble ledsaget av en imponerende spilltrailer, der hovedpersonen kjemper mot en gigantisk cyborg ved hjelp av futuristiske sverd.

Intergalactic er regissert av Neil Druckmann, og markerer studioets første originale fortelling på nesten 15 år. Selv om detaljene om historien fortsatt er knappe, har Druckmann delt at spillet utforsker komplekse temaer rundt tro og institusjonene som former vår verden. Han beskrev fortellingen som "ambisiøs", med fokus på konsekvensene av å sette sin lit til mektige organisasjoner.

Spillet er sterkt inspirert av ikoniske anime-serier som Akira og Cowboy Bebop, og blander den dystre cyberpunk-estetikken fra Akira med de actionfylte romeventyrene fra Cowboy Bebop. For Druckmann og teamet hans representerer det en tilbakevending til actioneventyrsjangeren, som Naughty Dog er kjent for.

I en samtale med The New York Times antydet Druckmann at hovedpersonen, en dusørjeger ved navn Jordan Mun, vil bli portrettert av Tati Gabrielle, kjent for sin rolle i Chilling Adventures of Sabrina og den kommende The Last of Us sesong 2. Gabrielles imponerende tilstedeværelse på skjermen imponerte Druckmann under prøvespillingen, og han sammenlignet øyeblikket med da han først så Ashley Johnson som Ellie. Ved siden av henne vil Kumail Nanjiani, som spiller et av Muns mål, Colin Graves.

Kunngjøringen kommer på et tidspunkt da fansen venter spent på The Last of Us Part III, men Druckmann understreket at Intergalactic allerede var i gang, med mer enn 250 Naughty Dog-ansatte som har bidratt til spillet i løpet av de siste fire årene.

Selv om det ikke er satt noen lanseringsdato, ser Intergalactic ut til å bli en viktig milepæl for Naughty Dog, som blander studioets ekspertise innen actioneventyr med en ambisiøs ny historie inspirert av anime-klassikere og med røtter i stjernene.