Naughty Dogs neste spill har vært under utvikling siden 2020

Vi vet at Naughty Dog for tiden jobber med flere nye spillprosjekter, selv etter at The Last of Us Multiplayer ble kansellert, og det meste tyder på at det neste store prosjektet blir et helt nytt varemerke. Dessuten viser det seg at spillet allerede har vært under utvikling i over fire år.

Nylig deltok Neil Druckmann i en podcast med Ken Levine og noen få andre (av en eller annen ubegripelig grunn er sendingen nå satt til "Private" - men det finnes bevis på Reddit, og her sier Druckmann at de har jobbet hardt med prosjektet siden 2020, og at han har full kreativ frihet.

Dette betyr at Sony ikke har satt opp et rammeverk for hva Naughty Dog med Druckmann ved roret kan og ikke kan gjøre, men han sier under diskusjonen at det ikke er opp til ham når det blir avslørt - det er Sonys ansvar.

Etter fire års utvikling bør det ikke ta altfor lang tid før vi faktisk får se noe konkret, eller hva tenker du?