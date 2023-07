Naughty Dog-sjefen går av med pensjon etter 25 år i studioet

HQ

Evan Wells er nok ikke en mann mange av dere vanlige spillentusiaster har sett eller hørt mye om, ettersom han stort sett har jobbet i kulissene de siste 18 årene. Det betyr ikke at han ikke har vært ekstremt viktig, for han har vært en sentral del av Naughty Dog og PlayStations gigantiske suksesser med Uncharted og The Last of Us. Derfor er kveldens nyhet svært interessant.

Wells har nemlig kunngjort at han trekker seg som co-president i Naughty Dog ved årsskiftet, noe som får det til å høres ut som om han ikke vil fortsette i spillbransjen etter å ha tilbrakt 25 år i studioet som har gitt oss mange Crash Bandicoot-, Jak and Daxter-, Uncharted- og The Last of Us-spill.

Det blir spennende å se om dette fører til noen endringer hos Naughty Dog. Å være president for "kennelen" i 18 år betyr selvsagt at han var en svært viktig del av studioets utvikling fra mer tegneserieaktige og barnevennlige spill til de modne og historiefokuserte titlene de er kjent for i dag. Han får det til å høres ut som om Neil Druckmann, som ble forfremmet til co-president for tre år siden, blir eneste president, men jeg tipper det er midlertidig, for Druckmann har allerede hendene fulle med et nytt spill og arbeidet med sesong 2 av HBOs The Last of Us. Da blir det nesten umulig å være eneste president for et studio som jobber med minst to andre spill. Uansett, nyt pensjonisttilværelsen, Evan. Du fortjener det.