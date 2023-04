Naughty Dog-sjefen mener studioets neste spill er deres beste

Naughty Dog jobber for tiden med et flerspillerspill basert på The Last of Us, som tidligere har blitt beskrevet som det største prosjektet i studioets historie - men Neil Druckmann har avslørt at det andre sideprosjektet også er under arbeid.

Nylig spurte The Game Awards-kontoen hvilket Naughty Dog-spill som er din favoritt, og svarene strømmet inn, med folk som stemte på alt fra The Last of Us: Part II til gamle Jak & Daxter-titler. Naughty Dog's egen spillregissør Kurt Margenau jobber med det hemmelighetsfulle nye spillet, og ønsket også å kommentere. Han svarte slik:

Det er ikke kjent om han refererer til studioets neste tittel, som sannsynligvis er The Last of Us-prosjektet, eller om det er hans neste spill som er det hemmelige nye spillet. Uansett bygger spenningen seg opp, og vi håper å se mer så snart som mulig.

Hvilket Naughty Dog-spill er din favoritt?