Nåværende NBA-mester bryter Cavaliers seiersrekke og klamrer seg fast til NBA-cupen

Cleveland Cavaliers var veldig, veldig nær ved å skrive historie i NBA, ved å oppnå den nest beste sesongstarten noensinne, med femten seire på rad. Den rekorden innehas for øyeblikket av tre andre lag, og Cleveland håpet å forlenge den med minst én kamp til.

Men foran seg hadde de Boston Celtics, de nåværende NBA-mesterne. Og de var veldig, veldig nære: 120-117. Celtics fikk en fordel på 17 poeng i første omgang, for stor for Cavaliers til å nå. Til tross for alt er Cavs fortsatt ledere av East Conference (15-1) etterfulgt av Celtics (12-3).

Jayson Tatum ble toppscorer på Bostons side, med 33 poeng. Cavs kom seg etter en forferdelig første omgang, og Donovan Mitchell var nær et mirakel da han scoret 18 poeng i fjerde quarter.

Til tross for tapet er dette Cleveland Cavaliers' beste øyeblikk siden LeBron James forlot dem i 2018, trent av Kenny Atkinson, som ble den første NBA-treneren noensinne til å vinne sine første 15 kamper med et nytt lag. De brøt allerede alle forventninger da de kvalifiserte seg til NBA-sluttspillet i fjor, men tapte 4-1 mot Celtics.

Celtics hadde ærlig talt mer på spill enn bare en fin NBA-rekord og en revansje fra fjorårets semifinale. Etter ett tap var Celtics forpliktet til å vinne hvis de ikke ville si farvel til NBA-cupen for tidlig. Nå står det 1-1 mellom Celtics og Cavs i Øst-gruppe C (én seier, ett nederlag), en gruppe som Atlanta Hawks leder 2-0.