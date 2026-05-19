Navee GT5 Max

Å designe en elektrisk sparkesykkel er ikke helt enkelt. Forbrukerne vil ha allsidighet, manøvrerbarhet og kraftig ytelse i én og samme pakke, men i dette markedet står visse egenskaper som regel i motsetning til hverandre. Et stort batteri øker vekten, mens god trekkraft og evnen til å takle brattere terreng stiller krav til konstruksjonen.

Med GT5 Max har Navee valgt å være helt åpen om sine ambisjoner, noe som om ikke annet gjør det lett å ta stilling til den. Denne scooteren er stor, den er tung, men til gjengjeld får du en kraft og en rekkevidde som er vanskelig å ignorere.

La oss ta "vekten" først. Denne scooteren veier 24,8 kilo, så den er et skikkelig beist. Det betyr at det ikke er helt enkelt å bære den fra en leilighet og ned på gaten, eller til og med å brette den sammen for å ta den med deg ... hvor som helst. På den annen side tåler den også en brukervekt på opptil 130 kilo, og den har tross alt en IPX5-sertifisering, noe som gjør den motstandsdyktig mot vanlig regn, men du må utvilsomt vite at dine spesifikke bruksscenarier tillater en sparkesykkel som ikke er spesielt praktisk å ... ja, bære rundt på.

Når det er sagt, er konstruksjonen feilfri her, helt feilfri. Siden batteriet sitter nederst, står du ganske høyt når du kjører, omtrent som en offroader, og de 10-tommers slangeløse dekkene virker enormt solide og slitesterke. Legg til traction control, en virkelig kraftig automatisk frontlykt og et tredobbelt bremsesystem, og vekten støttes opp av viktige spesifikasjoner som gjør at den føles "max".

Og så er det batteriet. Det er et 46,8 V eller 596 Wh batteri, som leverer en nominell effekt på 250 W, men som under bestemte omstendigheter kan levere 1638 W på såkalt "peak". Denne effekten, kombinert med de bredere dekkene og den kompakte designen, gjør at den kan takle stigninger på opptil 28 %. Det er bratt, og GT5 Max takler det med overbevisning, ingen tvil om det. Rekkevidden er også oppgitt til 90 kilometer, men akkurat som med WLTP-beregningen for elbiler, er dette under "optimale forhold". Vi var ikke langt unna, kanskje litt over 70 kilometer på flere turer, men du har også Navees Long-Range-system, som tilbyr en rekke alternativer for å utvide kapasiteten via displayet.

Batteriet er stort, og det gir en grei rekkevidde, men det betyr også at ladetiden blir tilsvarende lengre. Det tar minst åtte timer, og selv om dette sannsynligvis ikke er noe problem for dem som lader over natten, har ikke hele hurtigladingsrevolusjonen kommet så langt ennå, og det er helt klart en begrensning.

Når det er sagt, sier Navee at denne er designet for "byen", og her forventer vi korte reiser og muligheten til å fylle opp ladingen her og der.

En ting du ikke kan utsette GT5 Max for, er hvor komfortabel denne scooteren er å bruke. Du føler alltid at den har godt grep, mye kraft i motoren og god bremsekraft når du trenger det, i tillegg til at den gir deg en følelse av "reserve" som du ikke får hvis du investerer i noe billigere, og kanskje til og med dårligere. Apple Find My-støtte, stilige indikatorer og en bredere stående plattform gjør den til en sann fornøyelse å bruke i det daglige.

Men for å vende tilbake til elefanten i rommet; siden Navee plasserer GT5 Max i deres "City Scooters"-segment, bør du virkelig vurdere om egenvekten på i underkant av 25 kilo kan være en hindring. Nei, den er ikke mye tyngre enn så mange andre, men det finnes konkurrerende modeller som veier rundt 18 kilo. Heldigvis får du byggekvalitet, du får kraft, du får oppmerksomhet på detaljer, og viktigst av alt, en allsidighet som gir deg ro i sjelen.

Og GT5 Max' prioriteringer gjør det faktisk enkelt for forbrukeren å bestemme seg, ettersom det er en scooter som vet hva den vil og appellerer veldig direkte til spesifikke bruksmønstre. Hvis det er deg, er denne sparkesykkelen ganske genial.