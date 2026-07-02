Navee N65 II

For en stund siden sendte Navee oss ikke mindre enn tre scootere på en gang: en ST5 Pro SE, en GT5 Max og en N65 II. Det er sistnevnte vi anmelder her, som prikken over i-en. Grunnen til at jeg trekker de to første anmeldelsene inn i bildet, er at Navees sortiment virker unødvendig innviklet, uten noen klar sammenheng mellom pris, funksjonalitet, vekt og rekkevidde. Du kan betale mye og få praktisk talt mindre, eller omvendt.

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Og her blir det ikke mye bedre. Navees egen veiledende utsalgspris ligger på rundt 500 euro for N65 II, omtrent det samme som for GT5 Max, til tross for at sistnevnte har høyere nominell effekt (700 W mot 600 W), høyere batterikapasitet, lengre rekkevidde, fjæring både foran og bak, og bedre ytelse i brattere stigninger. Riktignok veier den 800 gram mer og har en lastekapasitet som er 20 kilo lavere, men vurdert ut fra disse nøkkelparametrene er GT5 Max helt klart det opplagte valget, ikke sant?

Det bør imidlertid bemerkes at GT5 Max har vært på markedet lenger og for tiden er tilgjengelig til relativt konkurransedyktige priser, men dette tyder likevel på et produktsortiment som fremstår som noe forvirrende for den gjennomsnittlige forbrukeren.

På den annen side finnes det noen nye funksjoner på N65 II som er verdt å nevne, og som kan bidra til å forklare forvirringen. Først og fremst er den konstruert av såkalt QSTE 420 høyfast stål og har mye sterkere hengsler, noe som gjør den utrolig robust i bruk. Man kan se med det blotte øye at selve konstruksjonen er mer solid, og dette gjenspeiles naturligvis i en maksimal lastekapasitet på 150 kilo, i stedet for 130 kilo.

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De har naturligvis også mange praktiske funksjoner til felles. Den har Apple Find My-funksjonalitet, 10,5-tommers slangeløse dekk og en ganske praktisk 4-tommers LED-fargeskjerm, som viser en rekke informative små ikoner. Frontlyset er sterkt, TCS-systemet sørger for stabilitet på veien, og bremsene er helt suverene.

Med andre ord er N65 II på ingen måte en dårlig elscooter, og sammenlignet med andre konkurrenter tilbyr Navee en toppmodell som lett kan måle seg med de beste. Men det er dessverre verdt å komme tilbake til GT5 Max én gang til, selv om Navee sannsynligvis sitter der litt forundret over at jeg bruker så mye spalteplass på den.

Bortsett fra noen få materialspesifikke endringer og en mer robust konstruksjon, er det egentlig ingen god grunn til ikke å kjøpe GT5 Max. Nominell og toppeffekt, batterikapasitet, rekkevidde, fjæring, maksimal stigningsgrad – alt er bedre, og det er nettopp disse parametrene de fleste vil bruke når de skal ta en kjøpsbeslutning. Hadde N65 II vært betydelig lettere, ville det vært en annen historie, men vi snakker om 23,6 kilo sammenlignet med GT5 Max’ 24,8 kilo. Det er en forskjell, men begge er klumpete maskiner som ikke virker spesielt manøvrerbare i daglig bruk, ettersom de alle deler Navees «SUV-lignende» designprofil.

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Det er et mysterium for meg hvorfor produsenter som Navee føler behov for å produsere så mange forskjellige modeller. For en «daglig pendler» finnes det V25I Pro II, GT3 Pro, G5, G5 Pro, ST5 Pro, ST3 Pro, GT5 Max, ST5 Pro SE og nå N65 II. Sistnevnte er også plassert i kategorien «offroad-eventyr», noe som sannsynligvis skyldes de brede 80-millimeter terrengdekkene med et mye grovere mønster. Dette betyr at de er designet for å fungere i gjørme, grus, sand og på skogbunn, men jeg klarte ikke helt å finne en situasjon der forskjellen var spesielt merkbar.

Igjen, ikke misforstå. Dette er en god scooter. En virkelig god en, faktisk. Men Navee skyter seg selv i foten med denne prisingen og modellutvalget, så jeg kan egentlig ikke gjøre annet enn å anbefale en av Navees egne modeller i stedet for denne.