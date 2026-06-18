Navee ST5 Pro SE

Tidligere i vår testet jeg Navees tunge flaggskipsmodell – og jeg bruker det uttrykket her både bokstavelig og i overført betydning – siden Navee leverer noen ganske solide spesifikasjoner og stor allsidighet som en del av kjøreopplevelsen, men med den lille ulempen at scooteren, nettopp av den grunn, er ganske tung å slepe rundt på.

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Ok, så her kommer vi til noe ganske paradoksalt. De har også lansert ST5 Pro SE, som vi anmelder her i dag. Det er en scooter som veier det samme (24,8 kilo), men som teknisk sett har et mindre 477 Wh-batteri i stedet for det nevnte 596 Wh-batteriet. Og ja, det betyr at denne dyrere scooteren, som veier det samme, «bare» kan oppnå en estimert rekkevidde på 75 kilometer i stedet for 96 kilometer.

Så hvordan kan det ha seg? Vi skal komme tilbake til det, men la oss først slå fast at det ikke bare handler om posisjonering, men også om materialer og design. Selv om de to ser noe like ut i profil, bruker for eksempel ST5 Pro SE Navees patenterte Dual Damping Arm-system, svingarmene, om du vil, på både for- og bakhjulene, noe som gir en langt mer dynamisk fjæring. Dette betyr også at vektkapasiteten er økt til 150 kilo, i stedet for de 130 du får på GT5 Max.

I tillegg er det et modulært system på plass her som for eksempel lar deg kjøpe et ekstra batteri, noe som øker rekkevidden til 146 kilometer. Selvfølgelig gjør dette en dyr scooter enda dyrere, men hele konseptet med et ekstra batteri som kan «klikkes på» etter behov er slett ikke noen dårlig idé, selv for mindre, slankere og lettere modeller i fremtiden.

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Omvendt er de mest avgjørende spesifikasjonene noe entydige. ST5 Pro SE takler bakker med 26 % stigning i stedet for Max' 28 %, og den såkalte toppeffekten er 1350 W i stedet for 1638 W, og Max har dessuten bakhjulsdrift. Og som nevnt er vekten den samme.

Heldigvis for ST5 Pro SE er det ikke helt så enkelt, selv om det utvilsomt vil være noen som sammenligner disse to, ser at du kan få GT5 Max for 599 euro og ST5 Pro SE for 799 euro, og blir ganske forvirret. Det er fordi de to nevnte aspektene – den nye fjæringen, som for øvrig er kombinert med en ramme laget av industrielt karbonstål, og den modulære designen – ikke virkelig kommer frem på den måten i et tørt sett med spesifikasjoner.

Nei, i stedet peker de på en modell som, selv om den ikke nødvendigvis er lettere, sannsynligvis vil tilby en mer allsidig kjøreopplevelse over tid, en mer komfortabel kjøring og muligheten for modulære oppgraderinger.

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Så dette er ingen liten sak, tvert imot, det er ganske betydelig, og det er sannsynligvis ST5 Pro SE som utvider grensene for hva en elektrisk scooter bør være i stand til mer enn GT5 Max.

Når det er sagt, er avviket litt merkelig, og Navee ser ut til å ha skapt unødvendig forvirring om hvilken modell som regnes som toppmodellen, det beste valget. På den annen side, bortsett fra den overdrevne vekten, er det vanskelig å finne et avgjørende aspekt ved selve ytelsen å klage på.

Navee lager gode scootere, og denne tilbyr alle de smarte funksjonene vi gikk grundig gjennom i GT5 Max-anmeldelsen, alt fra trekkraftkontroll til Apple Find My. De er imidlertid for tunge, og det står vi ved. Men du får også ytelse for pengene.