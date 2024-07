NBA 2K League CEO rapporteres å ha sparket hele ligaens stab

HQ

NBA og Take-Two Interactive kunngjorde at de ville gjøre alvorlige og omfattende endringer i NBA 2K League i et forsøk på å vokse og utvikle seertall. Dette vil tre i kraft i 2025-sesongen, men hvordan dette faktisk vil bli iverksatt gjenstår å se, ettersom det nå har blitt rapportert av Dexerto at ligaens administrerende direktør, Andrew Perlmutter, har sparket hele personalet.

Dette ble tilsynelatende bekreftet av Heat Check Gaming daglig leder "Fame" som tok til X for å si "Bro sparket alle på 10 minutter og gikk av".

Flere andre medlemmer av NBA 2K League har også stått frem og fortalt at de nå også er arbeidsledige, etter et folkemøte som ble arrangert 2. juli for å avsløre ombyggingsplanene.

Det har ikke kommet noen bekreftelse eller kommentar fra NBA 2K League eller Take-Two om de rapporterte masseoppsigelsene.