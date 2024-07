NBA 2K League er satt til å bli revidert

HQ

Take-Two og NBA har kunngjort at de vil gjøre omfattende endringer i NBA 2K League. Esportssektoren for NBA 2K-spillene vil se en justering for neste sesong som vil se den ytterligere innebygd i NBA og omgjort til en "global digital underholdningsvirksomhet".

Når det gjelder hva dette betyr, kan vi se frem til et "nytt digitalt mediemerke, oppslukende live-arrangementer og en fornyet 2L-konkurranseliga."

Varemerket ønsker å være "en underholdningsmotor som alltid er på, med en stemme og en innholdsstil som gjenspeiler måten yngre fans forstår og engasjerer seg i sin egen verden."

Live-arrangementene vil forsøke å remixe basketball og popkultur i morsomme og lekne arrangementer.

Det fornyede 2K League blir en "mer dynamisk og tilgjengelig konkurranseliga, med NBA-spillere og kjendiser, som utnytter lidenskapen til titalls millioner av 2K-spillere og -fans."

Forvent å høre mer om dette i de kommende månedene før lanseringen i 2025.