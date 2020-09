Du ser på Annonser

Altfor ofte har vi sett sportspill som er så fullstendig eneveldige i sitt felt at de mister seg selv på veien. Særlig gjelder dette når enden på en konsollgenerasjon er nær og ressursene fordeles mellom to parallelle versjoner. Det siste offeret i denne kategorien er basketballen og NBA 2K. Det overlever takket være den spillmekaniske kvaliteten levert av Visual Concepts, men det sliter likevel takket være mangelen på forbedringer som omringer spillet og (mis)bruken av åpenbar inntektsgenerering. Med NBA 2K21 er tiden inne for å si at nok er nok, i hvert fall ut ifra spillets fremtoning før hoppet opp til PS5 og Xbox Series X.

Seriens nyeste innslag nyter godt av arven etter 2K16 og 2K17, som toppet seg på et teknisk nivå med 2K18. Men allerede da innså både utviklerne og utgiverne at en underholdende modus som Neighborhood, hvor man tilbringer tid utenfor banen, fungerer som et godt verktøy for å tømme lommene til spillerne. Siden den gang har vi fått stadig færre forbedringer og stadig flere måter å bruke ekte penger på, helt til vi fikk kasinoet i fjor som bare står igjen som en dårlig vits (noe dere kan lese mer om i fjorårets anmeldelse av NBA 2K20).

Etter at man starter opp den nåværende versjonen av NBA 2K21 (til PS4, Xbox One, Switch og PC) får man følelsen av at så godt som alt er det samme som før. Det er nesten identisk grafisk sett, med unntak av noen kroppslige retusjeringer og kollisjonsanimasjoner som ser ut til å være forbedret. Det som var teknisk briljant for fire år siden er ikke dårlig i dag, men det har mistet evnen til å fungere som blikkfang. Vi finner heller ingen advarsel om at dette spillet stort sett vil fremstå som en klone av sin forgjenger, noe vi verdsatte med for eksempel eFootball PES 2021.

Spillmekanikken har heller ikke forandret seg stort, men her finner vi et imponerende grep som skjuler et interessant potensial: Pro Stick. Visual Concepts har bygget styringen med høyre styrespake opp fra bunnen av, slik at handlingene man foretar med den er mer betydelige og nyttige. Når spilleren nå setter i gang hopp-og-kast-bevegelsen må du faktisk sikte på kurven, ikke bare treffe timingen på når du skal slippe ballen.

Skytemekanikken i NBA 2K21 fremstår dermed som et tveegget sverd. Det gjør det vanskelige å score, ikke minst for de som hopper rett inn i en kamp uten å ta seg tid til opplæringsdelen først (fordi de tror dette spillet bare er det samme som NBA 2K20, noe vi ikke kan klandre dem for), men også for dem som nå hopper inn i serien for første gang. Noen av dere vil være mot dette designvalget, men selv liker jeg det, så la meg fortelle deg mer. De vanskeligste skuddene er langskuddene ettersom de krever høyere grad av presisjon, men du kan alltids trykke firkant (på en PS4-kontroller), noe jeg som regel ender opp med å gjøre, og når jeg kommer nærmere kurven opplever jeg større mestringsglede idet jeg prøver å få skuddet til å sitte med Pro Stick-bevegelsene.

Dette formatet kan bli selve grunnlaget som skaper en total omstrukturering i fremtiden, og jeg opplever det allerede fungerer som et når Neighborhood tynger meg med rotet sitt. Denne modusen er i likhet med sine forgjengere selve ordbokdefinisjonen på pay-to-win, men takket være det nye stikkebaserte skuddsystemet som krever mer av spilleren balanseres kampene en ørliten smule. Tidligere ville du bli fullstendig utradert med ditt gjennomsnittlige lag på 75 dersom du møtte et kjøpt-med-ekte-penger-lag med et snitt på 95, samme hvor godt du spilte. Nå vil du fortsatt tape de fleste av kampene, men denne gangen kommer dine evner som spiller mer inn på banen.

Lite har altså forandret seg når det gjelder grafikk og spillmekanikk, og det samme kan sies om spillmodusene, som knapt viser småjusteringene som er gjort for å spille spillet fra NBA 2K20. Forbedringene er ikke engang alltid til det bedre, noe MyTeam viser. Modusen er fortsatt basert på kort, pakker, auksjoner og belønninger. Du kan oppnå fremgang bare ved å spille, sanke belønninger (spesielt online) og fullføre spiller- og lagutfordringer ... eller du kan investere ekte penger i stedet. Vel, her går arbeidet med fremgang enda tregere enn tidligere, ettersom de har fjernet Spotlight Challenges slik at spillerne skal dyttes enda mer i retning av å kjøpe seg erfaringspoeng, noe som er selve saltet i denne spillgrøten.

Karrieremodusen er også nærmest uendret, men her kommer spillet i det minste med et nytt og velutviklet plott. Med det sagt er enhver avgjørelse man tar bare en maktillusjon, for etter å ha spilt gjennom modusen to ganger med forskjellige valg underveis kan jeg bekrefte at bare et par rollefigurer forandrer seg, ikke stort mer. Det hele resulterer uansett i en patetisk slutt på historien, ettersom NBA 2K21s Draft-delen er forhåndsbestemt. Uansett hvordan du spiller vil du bli valgt slik du vil, enten du presterer eller ikke. Dette er med andre ord helt annerledes enn hvordan en draft er for spillere i virkeligheten, hvor de må prestere for å bli valgt tidlig.

MyLeague og alt annet er som før, med sesonger, play-offs også videre, som fungerer slik det skal tross en total mangel på utvikling. MyGM fikk noen få justeringer og en interessant vri, men det er en liten funksjon som bare så vidt øker spillets underholdningsverdi.

Neighborhood har endret settingen til å være på stranda. En annerledes struktur, noen nye butikker, og selvfølgelig en haug med skins, tilleggsutstyr og kosmetiske gjenstander til salgs, men lite mer. Grunnprinsippet er fortsatt briljant, men det er for få endringer eller nye funksjonaliteter til å rettferdiggjøre prisen på spillet. Dessuten forblir de samme gamle feilene: Halvparten av gangene får man ikke spille, og hvis man ikke dukker opp med en høyere rangering (les: betalt for det) blir du ikke ønsket velkommen i samme grad. Igjen oppleves dette rommet som en frustrerende pay-to-win-del av spillet.

Så har man mikrotransaksjonene, da. Mengden av gjenstander, fordeler, kort, power-ups, frisyrer, tatoveringer og lignende som du kan kjøpe for ekte penger er rett og slett galskap. NBA 2K21 er moro når du er på banen og spiller, men inntjeningsmodellen ødelegger opplevelsen når den utgjør en så stor del av spillet. Til tross for at både spillere og anmeldere har kritisert dette aspektet ved NBA 2K20, har man ikke bare beholdt alt, men jammen lagt til enda mer.

Alt i alt er spillet en god nok opplevelse når man fokuserer på utseendet og spillmekanikk, men i likhet med 18, 19 og 20 skyldes dette først og fremst et solid grunnarbeid som ble lagt for mange år siden. Siden den gang har resirkuleringen og inntjeningssystemene bare blitt verre, og spillet ville fremstått bedre om det ikke var for mikrotransaksjonene som er dyttet inn overalt. NBA 2K21 gjør vondt verre og står på stedet hvil når det gjelder positive forbedringer, med unntaket av Pro Stick-funksjonen, som tjener som spillets sterkeste nyvinning.