NBA 2K21 annonsert

Det kommer vel ikke som noen overraskelse at et nytt NBA-spill kommer i år også. Det motsatte hadde vel i bunn og grunn vært mer overraskende. I går fikk NBA 2K21 en offisiell annonsering under State of Play-sendingen.

Annonseringen kom via en trailer med den 19 år gamle spilleren Zion Williamson i hovedrollen. Selv om vi ikke fikk se noe ordentlig gameplay ser spillet dog grafisk imponerende ut, og ifølge trailerens YouTube-side har spillet blitt "bygget opp fra bunnen av for PS5" og byr på "neste generasjons grafikk, lastetider og kraft".

Traileren kan du se nedenfor.