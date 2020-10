NBA 2K21 bruker PS5s DualSense på kule måter

Du ser på Annonser

Det er ikke ofte jeg skriver om sportspill, men 2K Sports og Visual Concepts fortsetter å imponere meg med planene de har for NBA 2K21 på PlayStation 5 og Xbox Series. Vi har allerede fått en nydelig trailer og en del informasjon om hvordan grunnleggende mekanikker forbedres. I dag er det tid for å blant annet snakke om kontrollerene.

Mike Wang har lagt ut et innlegg på PlayStation Blog hvor han i tillegg til å skrive om hvordan både animasjoner blir bedre, fysikken blir mer realistisk og driblingen blir friere forteller hvordan NBA 2K21 vil utnytte PlayStation 5 sin DualSense-kontroller på interessante måter. Funksjonen som pirrer nysgjerrigheten min mest er at skulderknappene vil variere i motstand avhengi av hvor sliten spilleren er. Om spilleren er nesten sluttkjørt i siste del av kampen vil sprintknappen gi oss mer motstand, mens tyngde- og lengdeforholdet mellom to spillere vil bestemme hvor hardt du må trykke inn L2 for å få de ut av balanse. I sistnevnte situasjoner vil kontrollerens haptiske feedback komme godt med også ved å både endre styrke og retning for vibrasjonene på realistiske måter. Disse tingene, og at Netflix sin The Last Dance-dokumentar gjorde skikkelig inntrykk, har virkelig fått meg til å vurdere et kjøp av sportspill igjen. Hva med deg?