NBA 2K21 får massiv multiplayermodus på PS5 og Xbox Series

De siste ukene har Visual Consepts snakket mye om hvordan NBA 2K21 nærmest blir et helt nytt spill på PlayStation 5 og Xbox Series-familien. Forbedret grafikk, nye animasjoner og mekaniker og inkluderingen av en historiemodus for WNBA er bare noe av det som venter for de som gleder seg til å spille alene. De som foretrekker å spille med andre kan også glede seg til mye nytt.

Multiplayermodusen The Neighborhood oppgraderes nemlig til det som passende nok heter The City i PS5- og Xbox Series-utgavene av NBA 2K21. Dette blir det største multiplayerområdet 2K Sports noe gang har laget. Faktisk blir det så stort at byen er delt inn i fire soner som kan utforskes både til fots, sykkel, skateboard og mer. Tre av områdene tilhører rivaliserende Affiliations. Jepp. Affiliations er tilbake, så du kan velge å bli en del av North Side Knights, South City Vipers, Beasts of the East eller Western Wildcats etter å ha klatret opp til Pro 1.

Hver bydel vil til og med ha en ordfører som stemmes frem av spillerne hver sjette uke, og vedkommende vil da kunne bestemme hvordan bydelen ser ut, hvilken musikk som spilles, draktdesign og mer. For områdene vil ikke være tomme firkanter. Dette er skikkelige bydeler med ulike basketballbaner, så det blir for eksempel mulig å spille en mot en, to mot to, tre mot tre, H.O.R.S.E og til og med finne noen større baner som blant annet hedrer Kobe Bryant. Noen av disse vil også byttes ut med jevnemellom og by på nye utfordringer som vil belønne deg med VC, nye driblinger, kosmetiske endringer og hva det måtte være. For selvsagt vil det bli et enda større fokus på kosmetiske endringer også, noe som blant annet reflekteres med butikker i byen. Forhåpentligvis vil ikke dette prege bybildet altfor mye, men bloggen utviklerne har lagt ut og traileren de har gitt oss gjør det i alle fall klart at vi har mye spennende i vente utenom dette også.